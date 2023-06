Addio a Jamiolkowski, l'ingegnere che salvò la Torre di Pisa

Michele Jamiolkowski, tra gli autori dello storico salvataggio della Torre di Pisa, è morto oggi all'età di 92 anni. Professore emerito del Politecnico di Torino, dove aveva insegnato Ingegneria Geotecnica dal 1969 al 2006. Jamiolkowski era nato nel 1932 a Stryj in Ucraina e dal 1959 viveva in Italia e ne aveva acquisito la cittadinanza. Tra i più grandi scienziati mondiali nel suo campo, nel 1985 era stato consulente geotecnico per la progettazione del Ponte sullo Stretto di Messina e nel 2003 membro della Commissione per la salvaguardia di Venezia, da cui poi avrà origine il Mose.