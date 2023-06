Meteo, ultime ore di instabilità: canicola estiva nel weekend

Da venerdì si avrà un deciso cambiamento meteo, con sole e caldo ovunque. Le temperature aumenteranno già nel fine settimana ma è da lunedì che l’anticiclone africano inizierà a fare sul serio. I valori massimi arriveranno fino a 37 gradi con caldo umido e afoso.

La tendenza

La bassa pressione che sta portando forte maltempo al Centrosud, si sta allontanando verso la Grecia. L'Anticiclone africano che l'anno scorso era arrivato molto più in anticipo, il 10 maggio, conquisterà tutta l'Italia a partire dal weekend e, in modo ancora più invadente, da lunedì 19 giugno quando si registreranno i primi 37-39 gradi della stagione. Sono previste punte africane in Sardegna e Sicilia, poi da martedì anche verso la parte continentale italiana seppur con valori inferiori, intorno ai 33-34 gradi.

Le previsioni di venerdì 16 giugno

Al Nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo sulle Alpi centro-orientali e in sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al Centro al mattino tempo stabile. Al Sud al mattino piogge e acquazzoni sulla Puglia centro-meridionale e sui settori a ridosso dello stretto di Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio locali piogge e acquazzoni sui rilievi della Calabria e sulla Puglia meridionale, soleggiato altrove. In serata migliora su tutte le regioni.