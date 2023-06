Violenze in questura a Verona, arrivano le prime parziali ammissioni

Solo uno dei cinque arrrestati, Roberto Da Rold, non si è avvalso della facoltà di non rispondere, spiegando di "avere reagito a una provocazione" della persona fermata. Il Gip ora sentirà anche gli altri 17 indagati

Solo uno dei cinque poliziotti arrestati a Verona per presunte torture ha parlato stamani, nel corso degli interrogatori di garanzia davanti al Gip Livia Magri. Si tratta di Roberto Da Rold, il quale ha sostenuto di aver reagito a una "provocazione"della persona fermata. Gli altri agenti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere; per Federico Tomaselli, difeso dagli avvocati Stefano Casali e Michele Masso, è stata preannunciata una memoria difensiva. Oltre ai cinque di stamani, il Gip sentirà di seguito anche gli altri 17 agenti indagati, per i quali i magistrati avevano chiesto l'emissione di provvedimenti disciplinari.