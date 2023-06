Morto il dirigente Rai Pier Francesco Forleo

Lutto inaspettato per Mara Venier. E' mancato, infatti, Pier Francesco Forleo, marito della figlia Elisabetta Ferracini. Dirigente molto amato in Rai, aveva 62 anni. Lo chiamavano tutti "Il Principe" per i suoi modi sempre gentili, ed era responsabile della Direzione Diritti Sportivi. La causa della morte non è stata specificata. Mara Venier ha voluto condividere il dolore su Instagram con i suoi follower: “Pier, sei stato un genero meraviglioso… Hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia… Ed io ti ho voluto bene come un figlio… Siamo tutti annientati, tutto troppo veloce".