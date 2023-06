Meteo, nuova fase di instabilità ma con temperature più alte

La situazione meteorologica va verso una nuova fase di instabilità con l’alta pressione che rimane stabile sull’Europa settentrionale, fino alla Scandinavia. Un piccolo promontorio anticiclonico tenterà una rimonta sul Mediterraneo centro-occidentale ma correnti fresche in quota saranno sempre presenti portando acquazzoni e temporali sparsi soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Tutto questo non farà che rinnovare condizioni meteo instabili con piogge e temporali sparsi in un contesto termico comunque abbastanza fresco.

Le previsioni di venerdì 9 giugno

Al Nord al mattino addensamenti nuvolosi sulla Pianura Padana con possibili piogge, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio temporali in sviluppo sulle Alpi con sconfinamenti verso le pianure al Nord-Ovest, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata ancora piogge sparse e in movimento verso la Pianura Padana. Massime comprese tra 24 e 28 gradi.

Al Centro al mattino stabile con cieli soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento, con acquazzoni e temporali in Appennino e locali sconfinamenti, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità in generale aumento. Locali piogge nella notte sui settori tirrenici. Massime tra 26 e 29 gradi

Al Sud al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge in arrivo sulla Sardegna e sulla Sicilia orientale, isolati acquazzoni in Appennino tra Molise e Campania e sereno o poco nuvoloso altrove. In serata nuvolosità in generale aumento con piogge tra Calabria e Sicilia. Massime tra 25 e 28 gradi.