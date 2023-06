L'ipotesi degli inquirenti è che la piccola sia stata dimenticata in macchina da uno dei genitori. A intervenire per primo un militare della cittadella della Cecchignola che ha rotto il finestrino e ha cercato di soccorrere la bambina

Una bambina di un anno è stata trovata morta in macchina a Roma, in via dei Fucilieri, nel quartiere Cecchignola. Lo riporta il Corriere della Sera secondo cui i primi a intervenire sarebbero stati i militari della cittadella delle forze armate nel quartiere. Uno di loro avrebbe rotto il finestrino dell’auto prestando un primo soccorso alla piccola. Poi sono stati i medici delle ambulanze arrivate sul posto a tentare di rianimare la bambina, ma per lei non c’è stato nulla da fare.