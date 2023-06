A16 Napoli-Canosa, pullman urta autovetture: un morto e diversi feriti

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia Stradale anche se, dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che a seguito di un incidente tra tre automobili un pullman che sopraggiungeva abbia urtato uno dei veicoli fermi in carreggiata per poi terminare la sua corsa ribaltandosi in corrispondenza della scarpata di destra

Un automobilista è morto e diversi altri sono rimasti feriti in un incidente che, questa mattina, ha visto coinvolte cinque macchine e un pullman con a bordo 38 passeggeri. È successo sull’A16 Napoli-Canosa, all'altezza del comune di Vallesaccarda (in provincia di Avellino). La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia Stradale anche se, dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che a seguito di un incidente tra tre automobili un pullman che sopraggiungeva abbia urtato uno dei veicoli fermi in carreggiata per poi terminare la sua corsa ribaltandosi in corrispondenza della scarpata di destra.