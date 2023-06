Madonna di Trevignano, il vescovo invita i fedeli a disertare incontri

La commissione diocesana è al lavoro

In merito ai presunti fenomeni soprannaturali che si verificherebbero a Trevignano Romano, Mons. Salvi informa che “la Commissione diocesana, da me costituita e incaricata, sta ancora lavorando per reperire e approfondire ulteriori elementi, al fine di pervenire a un giudizio complessivo e definitivo da parte della Chiesa nel rispetto delle Normae della Congregazione per la Dottrina della Fede – ora Dicastero per la Dottrina della Fede – sul discernimento delle presunte apparizioni e rivelazioni private. Tale indagine, come si può agevolmente comprendere, richiede tempi adeguati, e opportuna ponderatezza” conclude il vescovo in una nota.