La "veggente" Gisella Cardia non si arrende: oggi nuovo raduno

Come ogni terzo giorno del mese tornano i raduni dei seguaci di Maria Giuseppa Scarpulla alias Gisella Cardia. L'associazione La Madonna di Trevignano ha comunicato al comune lo svolgimento dell’evento. L’appuntamento è alla collina di via campo delle rose, dove ci sarebbero le presunte apparizioni della veggente. Le denunce e le inchieste aperte, non frenano gli incontri guidati dalla veggente.

L'inchiesta della procura di Civitavecchia

La procura di Civitavecchia ha aperto un’inchiesta sui presunti miracoli e sulle donazioni di alcuni ex fedeli che hanno denunciato truffe, compreso chi ha donato 123 mila euro. Si indaga per abuso della credulità popolare. La diocesi di Civita Castellana indaga sulle apparizioni e dovrebbe ascoltare anche Gisella Cardia che ha aperta anche un'altra questione: l’8 maggio deve essere in tribunale per un precedente caso di bancarotta. Dal Comune è stata emessa un’ordinanza di demolizione, entro 90 giorni, di tutte le opere realizzate abusivamente sulla collina delle rose.