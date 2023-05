Giulia, 29enne incinta sparita: la lite col fidanzato e l'ultimo sms

Ci sono novità nelle indagini sulla scomparsa a Senago, in provincia di Milano, da sabato sera di Giulia Tramontano , una 29enne incinta di sette mesi. La giovane, originaria della provincia di Napoli, vive da cinque anni a Senago con il fidanzato che si sarebbe rivolto ai carabinieri per denunciarne la sua scomparsa. Sui social è comparsa la sua descrizione: capelli lunghi e chiari, altezza 1,68, peso 68 chili circa e un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro. I carabinieri stanno sentendo familiari e conoscenti per inquadrare il contesto in cui la ragazza si è allontanata da casa. L'ultimo contatto con la famiglia che Giulia era solita sentire ogni giorno, è stato sabato scorso. Non risulta che avesse problemi psicologici e nemmeno che avesse problemi sul lavoro o di altro genere.

Le indagini

Le indagini vanno avanti, appunto. In primis, la scoperta da parte di Giulia che il suo fidanzato avesse una relazione e lei lo avesse scoperto proprio sabato, poche ore prima della scomparsa. La ragazza lo aveva confidato alla sorella, alla madre e anche a un’amica: "Sono turbata, vado a dormire", il testo dell’ultimo messaggio in chat. Poi soltanto il silenzio con il telefonino senza segnale. Come riporta il Corriere della Sera, i tre avrebbero avuto anche un burrascoso "incontro chiarificatore" con Giulia incinta di un bambino e l’altra donna, anche lei ignara della relazione parallela, che scopre non solo del "tradimento", ma anche della gravidanza. Insomma, un vero e proprio dramma familiare che deflagra nel momento della scomparsa di Giulia: i genitori salgono in Lombardia, affrontano il compagno e c'è un litigio. In quel momento la famiglia pensa che la 29enne si sia allontanata per lo choc di quella scoperta. Ma con il passare delle ore si convincono che non possa essere stata una fuga volontaria. E il tempo che passa non è un buon segno neanche per gli investigatori. Adesso si cerca Giulia con gli elicotteri e i vigili del fuoco scandagliano il vorticoso corso del fiume Seveso e del canale Villoresi. Si cerca un corpo, ma anche le tracce di un possibile omicidio. Nessuna pista è esclusa. Le immagini delle telecamere di Senago inquadrano la 29enne nella prima serata di sabato. Poi più nulla. Nessun segnale dai conti bancari o dal cellulare.