Maltempo senza tregua: piogge e temporali ben oltre il 2 giugno

Il ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre che ha, per alcuni giorni, addolcito il clima sul nostro Paese è in ritirata. La sua “fuga” aprirà la strada ad una serie di perturbazioni con temporali e locali grandinate, soprattutto al Centro Sud tirrenico e Isole Maggiori. Il tempo rimarrà molto instabile anche tra il 2 e il 4 giugno con piogge e un generale calo delle temperature

Dopo l’anomala fuga dell’Anticiclone delle Azzorre verso le Isole britanniche, l’Italia sarà alla presa con il passaggio di diverse perturbazioni. I prossimi giorni saranno contraddistinti tra sole e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità su molte regioni d'Italia. Gli ultimi aggiornamenti non mostrano particolari segnali di miglioramento per i primi giorni di giugno con la Festa della Repubblica bagnata da acquazzoni e temporali di stampo pomeridiano. Sotto il profilo delle temperature, le massime saranno ovunque inferiori ai 30 gradi.

Le previsioni di mercoledì 31 maggio

Al Nord al mattino addensamenti sul Piemonte con piogge sparse, sereno o poco nuvoloso altrove con locali piogge sulle coste del Friuli. Al pomeriggio attese piogge e temporali su Alpi e Appennini, più asciutto sulla Pianura Padana. Al Centro al mattino locali piogge tra Abruzzo e Marche, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni o temporali sparsi, più asciutto sui sull’Adriatico. In serata tempo in miglioramento con nuvolosità irregolare, salvo residue piogge tra Lazio e Abruzzo. Al Sud locali piogge su Molise, Puglia, Basilicata e Sardegna orientale. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sui settori adriatici e Isole Maggiori. Massime in diminuzione.