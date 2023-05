Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 maggio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani diversi i tempi: la trattativa in Ucraina dell'inviato di Xi, il presidente della Cina, anche se continuano i bombardamenti. E spazio anche al Pnrr: le banche arrivano in soccorso. Gli istituti di credito sono pronti a sostenere le imprese per superare i ritardi. Sui giornali sportivi Sergio Mattarella parla del Giro d'Italia e Aurelio De Laurentiis chiama Luis Enrique per il dopo Spalletti