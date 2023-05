Sky Up The Edit, i vincitori del progetto per l'inclusione digitale

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Adobe, è rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia, offrendo alle classi aderenti gli strumenti per realizzare un servizio giornalistico di 90 secondi sull’emergenza climatica, potendo contare sui materiali didattici disponibili su un portale dedicato

Sono stati scelti i tre video vincitori di Sky Up The Edit, il progetto online rivolto agli studenti di età compresa tra gli 8 e 18 anni che mira a promuovere l’inclusione digitale coinvolgendoli nella produzione di un contenuto giornalistico sui cambiamenti climatici. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Adobe, partner d’eccellenza per lo sviluppo di contenuti creativi, parte integrante del programma Sky Up sviluppato dal Gruppo Sky e dedicato al problema del divario digitale. Sky Up The Edit è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia, offrendo alle classi aderenti gli strumenti per realizzare un servizio giornalistico di 90 secondi sull’emergenza climatica, potendo contare sui materiali didattici disponibili su un portale dedicato e scegliendo tra i quattro macro-temi proposti: Natura, Energia, Alimentazione e Mobilità. Una giuria interna ha poi selezionato i video migliori tra quelli inviati, premiando una classe vincitrice per grado scolastico, e assegnando a ciascun Istituto di appartenenza il premio del valore di 5mila euro in materiale scolastico e la possibilità di vedere il proprio servizio giornalistico in onda sui canali di Sky TG24.

Il video vincitore delle scuole primarie

Sono - come detto - tre le classi premiate nell’ambito di Sky Up The Edit, una per categoria. Per quanto riguarda le scuole primarie a vincere è stata la 5° A della Ca’ de’ Mari dell’Istituto Comprensivo Ugo Foscolo di Vescovato, in provincia di Cremona. Il servizio, intitolato “Noi siamo natura”, è stato premiato con la seguente motivazione: “Nuove consapevolezze, collaborazione, partecipazione diffusa e attiva, creatività. E tanta voglia di comunicare quanto si può fare per contrastare il cambiamento climatico, piccoli e adulti insieme. A scuola, in un dialogo virtuoso con esperti e istituzioni, si rielaborano le informazioni e si trasformano in messaggi che compongono una comunicazione inclusiva e ben articolata, coinvolgente ed emotivamente toccante”.

Il video vincitore delle scuole medie

Per quanto riguarda invece le scuole secondarie di primo grado, a vincere è stata la 3°C dell’Istituto Comprensivo “Del Chiese” di Storo, in provincia di Trento. Il servizio, intitolato “Emergenza Acqua”, è stato premiato con la seguente motivazione: “Dalla presa di coscienza dell’emergenza idrica, alla volontà di approfondire nel territorio di prossimità. Pregevole l’obiettivo di coinvolgimento attivo di tutti noi nel contrastare quotidianamente il fenomeno che mette in crisi l’intero ambiente e il tessuto socioeconomico. Un appello, a fronte di esempi semplici e concreti di cittadinanza consapevole e responsabile, lanciato oggi per un futuro migliore”.

Il video vincitore delle scuole superiori

Infine, per la categoria delle scuole secondarie di secondo grado, a vincere è la 4° AV (indirizzo Audio Visivo) dell’Istituto professionale di Stato “Albe Steiner” di Torino. Il servizio, intitolato “Mobilità sostenibile: una scelta di vita”, è stato premiato con la seguente motivazione: “Un percorso in città usando i mezzi pubblici è esempio, e nel contempo metafora, del viaggio di ricerca e consapevolezza verso un mondo più rispettoso della vita. L’originale costruzione della struttura narrativa, la scelta delle inquadrature e la calibratura dei ritmi, l’accuratezza nel montaggio, oltre a dimostrare il possesso negli autori di competenze chiave di Digital Literacy e di una spiccata sensibilità in tema di Sostenibilità, hanno conferito al servizio giornalistico una capacità divulgativa, una forza comunicativa e di sensibilizzazione molto efficaci”.