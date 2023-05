Ostia, sgomberato l'appartamento di Roberto Spada

Non sono state segnalate criticità durante l'operazione. L'uomo è considerato un esponente dell'omonimo clan di Ostia ed è noto per aver aggredito con una testata un giornalista della Rai durante un'intervista nel 2017

I carabinieri di Ostia hanno sgomberato l'appartamento di Roberto Spada, considerato un esponente dell'omonimo clan di Ostia e noto per aver aggredito con una testata un giornalista della Rai durante un'intervista. A quanto si è appreso, dal 2006 occupava abusivamente una casa popolare in via Guido Vicon insieme alla famiglia. Non sono state segnalate criticità durante l'operazione, all'arrivo dei militari Spada non ha opposto resistenza, ma ha iniziato a fare le valigie e a raccogliere le sue cose. Fuori dallo stabile, proteste di alcuni parenti. Il 22 aprile scorso era stato già eseguito dagli stessi militari un decreto di sequestro preventivo dell'immobile su delega della procura di Roma e ordine del gip.