Caro affitti, quanto spendono gli studenti siciliani al Nord

Gli affitti sono la voce che più incide sul bilancio familiare, ma pesano anche i trasporti e le spese della vita quotidiana che nelle città nel Nord sono molto più alte rispetto al Sud. I genitori di alcuni studenti siciliani fuori sede raccontano quanto costa mantenere un figlio che frequenta lontano da casa e come si trovano le soluzioni per risparmiare

Beatrice Pirajno ha 22 anni, è una brillante studentessa palermitana e sogna di diventare una ricercatrice, “per dare un contributo nel segno dell’etica al progresso scientifico” mi dice con un sorriso pieno d'entusiasmo quando la incontro nel parco di Villa Trabia, nel centro di Palermo, durante una delle sue visite in Sicilia. Come Beatrice altri 34mila studenti siciliani, il 22% del totale, hanno scelto di seguire un corso universitario in una facoltà del centro nord. Lei si è iscritta alla facoltà di biotecnologie mediche a Torino con il pieno sostegno della famiglia che appoggia e sostiene economicamente anche un altro sogno, quello del fratello, che già da sei anni ha lasciato l’amata Sicilia per Milano. Si è appena laureato in filosofia alla Cattolica e sta frequentando uno stage.

“Trovare una sistemazione adeguata e non esageratamente onerosa è stata un’impresa” dice la mamma Maria Paola Grimaldi. “A Torino, città meno costosa di Milano, ci siamo imbattuti in alcune truffe online, su siti che pubblicizzavano appartamenti inesistenti. A Milano ci siamo sentiti chiedere 700/800 euro per un posto letto in una camera singola. Poi finalmente grazie al passaparola e con la partecipazione ad un progetto di volontariato per l’integrazione di famiglie straniere, Manfredi è riuscito a trovare una stanza in un appartamento gestito da una parrocchia.

La famiglia Pirajno spende quindi 500 euro al mese per un posto letto in una doppia per Manfredi a Milano e la metà per una stanza singola per Beatrice a Torino. A queste spese vanno aggiunte quelle del condomino, del cibo, dei trasporti e si raggiungono facilmente i ventimila euro l’anno. Una nota dolente sono i voli, biglietti Milano Palermo a volte proibitivi hanno spesso impedito a Manfredi di tornare a casa per votare.