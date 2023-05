Michela Murgia rasa i capelli e pubblica il video sui social

La scrittrice e giornalista continua a raccontare con il sorriso il percorso con il carcinoma che l'ha colpita. "Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo", scrive sul suo profilo Instagram pubblicando un filmato in cui rasa via la chioma con l'aiuto di amici e famiglia

Michela Murgia ha deciso di continuare a raccontare con il sorriso il suo percorso con la malattia. Dopo aver rivelato di avere un "carcinoma renale al quarto stadio", dal quale "non si torna indietro", la giornalista e scrittrice ha pubblicato un video sui social in cui la si vede rasarsi i capelli. Un po’ tesa all’inizio, ma in gran parte sorridente, con ironia scrive: “Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo". E ancora: "Con l’ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di Tre ciotole", il nuovo libro in uscita il prossimo 16 maggio. "Poi abbiamo fatto questo. Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos’altro poteva essere?”, conclude Murgia.