Udine, perquisizioni in corso per gli scontri alla Dacia Arena

L'invasione di campo

Una marea azzurra aveva invaso il rettangolo di gioco della Dacia Arena quando il fischio finale di Udinese-Napoli ha regalato matematicamente agli azzurri il loro terzo Scudetto della storia. Alcune decine di sostenitori friulani sarebbero entrati in campo con cinghie e bastoni correndo verso la folla di tifosi napoletani che a centinaia si erano stretti intorno ai loro giocatori. Il Questore D'Agostino ha commentato: "Non ci sono stati feriti negli scontri tra le due tifoserie ma soltanto traumi provocati dalla calca in seguito all'invasione di campo al triplice fischio. Per quanto riguarda eventuali responsabilità saranno accertate nelle prossime ore, grazie alle numerose riprese dei tafferugli e di altri comportamenti irregolari che sono disponibili. Dalla curva Sud, occupata dagli Ultras del Napoli, non c'è stata alcuna invasione. Al contrario, sono stati i settori nobili, come la Tribuna Sud e i Distinti, a far registrare totale mancanza del rispetto delle norme. Da lì sono entrati in campo centinaia di supporter del Napoli eludendo la sorveglianza degli steward che poi sono giunti sotto la curva Nord e hanno sbeffeggiato gli ultras locali, provocando la loro comunque ingiustificabile reazione. L'arrivo dei reparti della Celere ha riportato la calma nella manciata di qualche minuto".