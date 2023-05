Liguria, via a ordinanza "decoro" a Portofino: no a bikini e bivacchi

No a passeggiate in costume da bagno, niente pennichelle sulle panchine per la salvaguardia e la tutela del territorio e dell'immagine del borgo, meta rinomata a livello internazionale. Multe fino a 500 euro per chi trasgredisce ascolta articolo Condividi

Rigore e tolleranza zero verso la mancanza di "decoro" a Portofino, simbolo della Liguria. Dal divieto di passeggiare in costume da bagno lungo le vie, a quello di occupare le panchine della piazzetta del porto per mangiare o dormire. Indicazioni valide già da diversi anni ma che ora si trasformano in un'ordinanza comunale. Il sindaco della città, Matteo Viacava ha infatti appena firmato un nuovo provvedimento in materia di decoro urbano. L'obiettivo è “la salvaguardia e la tutela del territorio e dell'immagine del borgo, meta rinomata a livello internazionale".

Multe fino a 500 euro per chi trasgredisce La notizia è stata pubblicata da Il Secolo XIX. Si tratta di un provvedimento che disciplina il flusso pedonale nelle aree di maggior concentrazione di turisti. Niente passeggiate in costume da bagno, a torso nudo o scalzi. Divieto assoluto di sostare nelle aree pubbliche affollate di turisti con bivacchi, ovvero vettovaglie che occupano panchine, scale, portici. Banditi anche i riposi e le pennichelle all’aperto, nelle zone verdi del comune. Per chi non si adegua alle nuove regole, multe salate fino a 500 euro.

