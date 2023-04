Milano, uomo di 69 anni ucciso in casa a coltellate

Giallo a Milano, dove un uomo di 69 anni è stato ucciso a coltellate, la scorsa notte, in casa. Ne hanno dato notizia il 118 e la polizia. L'uomo, la cui identità ancora non è nota, sarebbe stato aggredito in un appartamento di uno stabile di edilizia popolare in via dei Panigarola 8, nel quartiere Corvetto, in periferia nella zona Sud-Est della città. I medici intervenuti hanno tentato di rianimarlo ma l'uomo è deceduto sul posto, senza essere trasportato in ospedale. Sul caso indaga la Squadra mobile.

Numerose ferite al torace



La vittima, secondo le prime informazioni, è stata colpita numerose volte, prevalentemente al torace. I fendenti non gli hanno lasciato scampo nonostante l'arrivo dei medici, chiamati da una donna, sua coinquilina. Sono stati questi ultimi poi ad allertare le forze dell'ordine. Gli investigatori della squadra mobile sono al lavoro per cercare di ricostruire le fasi dell'omicidio.

Una lite prima dell'omicidio

Dai primi accertamenti pare che prima dell'aggressione ci sia stata una furiosa lite con alcuni stranieri, descritti come nordafricani, sempre nell'appartamento. La polizia sta sentendo una serie di persone in Questura. La via dove si trova la palazzina è nota per lo spaccio di droga, anche se al momento non si propenderebbe per una pista piuttosto che per un'altra, riguardo al movente.