Le previsioni di giovedì 27 aprile: al Nord tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con velature in transito su tutti i settori. In serata nuvolosità sulle Alpi occidentali. Al Centro cieli sereni o poco nuvolosi con il transito di nuvolosità pomeridiana. Al Sud tempo buono con nuvolosità attesa sulla Sardegna, ma senza piogge. Massime in generale aumento.