Siracusa, 35enne morto dopo aver salvato due ragazzini in mare

Il corpo di Vito Bugliarello è stato trovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco: ieri aveva aiutato due giovani che stavano facendo il bagno nei pressi del ponte di Cassibile, tra Siracusa e Avola, e non riuscivano a tornare a riva. L’uomo sarebbe poi scivolato in acqua e si ipotizza che possa essersi procurato delle ferite serie che gli avrebbero impedito di nuotare

È stato trovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo di Vito Bugliarello, il 35enne che ieri era scivolato in acqua, nello specchio di mare tra Siracusa e Avola, dopo aver salvato due ragazzini che erano in difficoltà mentre si facevano il bagno.

La vicenda

Bugliarello ieri si era accorto che i due ragazzini che avevano deciso di fare un bagno nei pressi del ponte di Cassibile non riuscivano a tornare a riva. A quel punto il 35enne ha legato due teli, formando una corda, per poi lanciarli verso di loro. Uno è riuscito ad aggrapparsi alla corda di fortuna e ha quindi aiutato l'amico a mettersi in salvo. L’uomo, però, sarebbe scivolato in acqua. Si ipotizza che possa essersi procurato delle ferite serie che gli avrebbero impedito di nuotare. Sarebbe stato così trascinato al largo dalla forza delle onde facendo perdere le sue tracce. Il cadavere è stato recuperato oggi pomeriggio vicino a un costone roccioso, a chilometri di distanza da dove si era verificato l'incidente. I soccorsi, iniziati ieri, sono stati coordinati dalla Capitaneria di Porto di Siracusa, che ha inviato le proprie motovedette per cercare la vittima. Al lavoro anche i sommozzatori dei vigili del fuoco, che alla fine hanno ritrovato il corpo, e uno scooter d'acqua dei pompieri.