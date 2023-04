Meteo, il tempo peggiora su regioni Nord. Temperature in rialzo

La giornata di domenica farà registrare un peggioramento sul nord Italia, dove sono attese nubi in transito ed acquazzoni in particolare su Alpi e Prealpi in estensione dalla sera-notte anche al levante ligure, Triveneto, Lombardia e occasionalmente al Piemonte. Secondo il Centro Meteo Italiano, ci sarà un aumento della nuvolosità anche al centro-sud, salvo ampie schiarite sui settori ionici, ma in un contesto mediamente stabile. Locali acquazzoni non si escludono durante le ore pomeridiane a ridosso dell'Appennino. Temperature primaverili con valori massimi ovunque al di sopra dei +20 C, con picchi di +25 C sulla Sardegna ed Emilia-Romagna. Il ponte del 25 aprile è a rischio temporali: lunedì ci sarà il passaggio di un impulso instabile sull'Italia con acquazzoni e temporali in particolare sulle regioni di Nordest, centro Italia, Molise, Campania e Puglia. Nubi in transito sul resto del Paese. Festività del 25 aprile che farà registrare un nuovo peggioramento del tempo al Nordest con piogge e temporali nel corso del pomeriggio, in parziale estensione anche a Marche, nord dell'Umbria e alta Toscana nel corso della sera. Ponte del 25 aprile, quindi, a rischio temporali su molte regioni d'Italia, poi potrebbe giungere l'alta pressione per la fine del mese.