Silvio Berlusconi esce dalla terapia intensiva

Silvio Berlusconi ha lasciato la terapia intensiva. L’ex premier, ricoverato nell’ospedale San Raffaele di Milano dallo scorso 5 aprile per curare un'infezione polmonare, è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria. Secondo quanto si apprende, le condizioni del leader di Forza Italia sono in costante miglioramento, tanto da aver permesso ai medici di programmare per oggi il trasferimento in un altro reparto. Di "costante miglioramento" del quadro clinico avevano parlato nelle scorse ore anche i professori Alberto Zangrillo, primario della terapia intensiva e medico personale del politico, e Fabio Ciceri, primario di Ematologia che ha in cura Berlusconi per una leucemia mielomonocitica cronica. Non sono previsti bollettini medici sulle condizioni di salute dell'ex premier prima di lunedì.