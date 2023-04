Lucca, esplosione e crollo di un edificio a Montecarlo: 2 dispersi

A Montecarlo (Lucca), in via Traversa Marginone, è crollata questa mattina, intorno alle 11.30, un’abitazione di campagna, probabilmente per un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Sono quattro al momento i feriti, lievi, portati in ospedale, come riferisce il 118. Tra loro una donna e i suoi due figli di 9 e 12 anni che hanno riportato solo contusioni o escoriazioni: è probabile che si trovassero all'esterno della casa e siano stati investiti dal materiale caduto a causa del crollo. Una quarta persona ha riportato un trauma toracico. Intanto, ci sarebbero ancora imprigionate tra le macerie almeno due persone. I Vigili del fuoco sono sul posto, insieme al personale Usar (per la ricerca in maceria) dai comandi di Prato e di Pisa, squadre da Pistoia, Pescia, e i cinofili dal comando di Siena.