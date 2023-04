Trattativa Stato Mafia, la Cassazione chiede il processo bis per Mori

La Procura generale del "Palazzaccio" ha chiesto un nuovo processo d'appello per il generale dei carabinieri Mario Mori, il generale Antonio Subranni e l'ufficiale Giuseppe De Donno, tutti ex Ros. Il rappresentate dell'accusa ha chiesto invece la conferma dell'assoluzione per l'ex senatore Marcello Dell'Ultri ascolta articolo Condividi

La richiesta di appello-bis per gli ex Ros Nelle conclusioni il pg chiede "l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla minaccia nei confronti dei governi Amato e Ciampi". Per il rappresentante dell'accusa la sentenza di secondo grado descrive "la trattativa negli anni ma non fa una precisa ricostruzione della minaccia e di come sia stata rivolta al governo" e lo fa solo in modo "congetturale". Nel corso della requisitoria il procuratore generale ha aggiunto che è "necessario annullare la sentenza con rinvio" perché "almeno una parte delle prove a supporto della sentenza è desunta indiziariamente" e le accuse non sono dimostrare "oltre ogni ragionevole dubbio". "A questa esigenza di certezza processuale - ha aggiunto il pg - la sentenza fornisce una risposta non conforme al diritto e difettosa sul piano motivazionale".

La vicenda I Supremi giudici sono chiamati a decidere sul ricorso presentato dalla Procura generale di Palermo dopo la sentenza del 23 settembre 2021 che ha assolto la gran parte degli imputati condannati in primo grado. In particolare i giudici di appello di Palermo avevano fatto cadere le accuse per lo stesso Mori, per l'ex senatore Marcello Dell'Utri, per il generale Antonio Subranni e l'ufficiale dei carabinieri Giuseppe De Donno, questi ultimi due ex ufficiali Ros assieme a Mori. In appello fu ridotta a 27 anni la pena per il boss Leoluca Bagarella confermata quella a 12 anni per il medico Antonino Cinà, ritenuto il medico di Totò Riina.