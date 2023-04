Milano, bambino in bici urta anziana e la uccide: padre indagato

Un bimbo di cinque anni era al parco con il padre per imparare ad andare in bici senza rotelle. Ma il piccolo ad un certo punto ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un'anziana signora di 87anni che stava passeggiando con un’amica. Nonostante l'impatto non fosse affatto violento, anche per la moderata velocità a cui andava la bici, la signora ha perso l'equilibrio e nella caduta ha urtato il terreno con la testa. Inizialmente sembrava una cosa da poco: l'87enne si era rialzata e parlava. Il padre del bambino, però, aveva insistito comunque perché si chiamasse una ambulanza. Le conseguenze del trauma cranico si sono manifestati solo dopo qualche tempo, al punto che la donna perde conoscenza per poi morire in ospedale.

Il procedimento è stato ascritto al padre

Ora il padre del piccolo è indagato per omicidio colposo. Sarebbe accaduto a Milano nel marzo scorso e, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il genitore è stato denunciato in quanto la garanzia rispetto a un danno causato da un minorenne si pone in capo al genitore o al tutore "salvo che provi di non essere stato in grado di impedire l'evento". In questo caso, trattandosi di un minorenne sotto i 14 anni, quindi non imputabile, il procedimento è stato ascritto al padre. La donna, una 87enne, stava passeggiando con un'amica.