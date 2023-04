Morte Andrea Papi, Tar sospende ordinanza abbattimento Jj4

Il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4, che la settimana scorsa nei boschi sopra il paese di Caldes ha ferito a morte Andrea Papi , appassionato di corsa e di montagna. Lo apprende l'Agi da fonti legali della Lega Anti Vivisezione (Lav Italia). Come riferisce la Lav, rappresentata dall'avvocato Linzola, il Tar ha accolto le motivazioni formulate dalla stessa Lega e ha sospeso l'ordinanza fino al mese di maggio. Nei confronti dell'orsa Jj4 il governatore trentino Maurizio Fugatti aveva ordinato cattura ed abbattimento dopo l'aggressione mortale nei confronti del runner trentino. Lav Italia nei giorni scorsi aveva inviato sia al presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, la proposta di trasferimento di 'Jj4' in un rifugio sicuro.

Fugatti: "Orsi pericolosi vanno abbattuti"

In un'intervista al Giornale Fugatti ha ribadito: ''Gli orsi pericolosi o problematici vanno abbattuti. Al momento in Trentino ne abbiamo tre. Non servirebbe a nulla spostarli, se sono pericolosi qui lo sono anche altrove''. E accusa: "Gli ambientalisti da salotto, quelli che conoscono la montagna solo perché la hanno vista sui giornali, ci dicono: 'Non abbattetela, ho un posto dove portarla'. Non si preoccupino, noi abbiamo una cinquantina di orsi da spostare. Noi intanto abbattiamo quelli pericolosi, gli altri glieli diamo''.