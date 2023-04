Droga e cellulari in carcere, 24 misure cautelari

Politica

Attivisti clima, ok in Cdm a ddl con misure contro vandali d'arte

Dopo le numerose azioni dimostrative dei giovani attivisti per il clima, il governo Meloni ha elaborato un provvedimento ad hoc. Sarà punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chi deturpa o imbratta edifici pubblici o di culto ed edifici sottoposti a tutela. Multe fino a 60mila euro per il ripristino. Per chi ha riportato denunce o è stato condannato per vandalismo o danneggiamento di beni culturali tutelati, è previsto il divieto di avvicinarsi a edifici sottoposti a tutela

Il governo Meloni dichiara “guerra" agli eco-vandali e lo fa con un disegno di legge che punta a rafforzare le misure in materia di tutela del decoro, nonché le sanzioni previste dal codice penale per chi danneggia beni culturali, paesaggistici o ambientali. Il provvedimento, su proposta del Ministero della Cultura, è stato approvato nel Consiglio dei ministri di oggi (in foto il blitz alla fontana della Barcaccia)

Negli ultimi tempi si sono intensificate le azioni dimostrative dei giovani attivisti per il clima del collettivo "Ultima generazione": basti pensare al liquido nero sversato nella fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna o alla vernice arancione lanciata da due attivisti contro Palazzo Vecchio a Firenze (in foto), la stessa utilizzata a gennaio per imbrattare Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica