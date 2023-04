Arezzo, uccide a coltellate moglie e suocera: arrestato un 50enne

L'allarme lanciato dal figlio più grande

Il duplice omicidio è avvenuto in appartamento di via Benedetto Varchi, dove ha effettuato un sopralluogo il pm incaricato delle indagini, Marco Dioni insieme al capo della squadra mobile Sergio Leo. Lo stesso pm ha interrogato nella notte il 50enne, di origine magrebina, fermato dagli agenti di un volante. Nell'abitazione al momento dell'aggressione mortale ci sarebbero stati anche i due figli della coppia: a dare l'allarme alla polizia sarebbe stato il più grande.

Il tentativo di fuga dopo il duplice omicidio

Stando a una prima ricostruzione il marito avrebbe impugnato un coltello da cucina e si sarebbe scagliato contro la moglie e la suocera. All'origine del duplice delitto forse una lite degenerata in tragedia o un raptus di follia. Dopo l'aggressione l'uomo sarebbe fuggito per le scale per poi rifugiarsi in un piazzale esterno, mentre il figlio più grande avrebbe chiamato la polizia che, arrivata sul posto, ha bloccato l'uomo. Il 50enne, in evidente stato confusionale, avrebbe confessato subito. Secondo le prime indiscrezioni, pare che il clima in casa fosse teso da tempo: la madre della moglie del 50enne sarebbe andata spesso a dormire dalla figlia proprio per proteggerla.