Bologna, medico arrestato per omicidio della moglie con mix di farmaci

L’uomo, dal 2013 al 2020 al seguito della Virtus Pallacanestro, avrebbe somministrato di nascosto un mix letale alla moglie, composto da benzodiazepine e da un anestetico ospedaliero, causando così il decesso, che era stato in un primo momento rubricato come morte naturale. Dopo una serie di lunghe indagini, poi, l’arresto. Il medico si è dichiarato innocente

Potrebbe essersi risolto, ad un anno e mezzo di distanza, il giallo legato alla morte di Isabella Linsalata, 62 anni, specialista in ginecologia e ostetricia, trovata morta nel suo appartamento di Bologna il 31 ottobre del 2021. Il decesso, almeno secondo una prima ricostruzione, era apparso agli inquirenti come naturale. Poi però, pochi giorni fa, il marito della donna, Giampaolo Amato, 64 anni, medico piuttosto conosciuto in città per aver lavorato alcuni anni nella Virtus Pallacanestro, è stato arrestato con l'accusa di omicidio aggravato, peculato e detenzione illecita di farmaci psicotropi.

Una serie di lunghe indagini

Secondo gli inquirenti, infatti, l’uomo ucciso la moglie somministrandole di nascosto benzodiazepine oltre ad un anestetico ospedaliero. Amato ha comunque respinto tutte le accuse, dichiarandosi innocente. L'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere è stata eseguita sabato scorso, su provvedimento della Procura locale, con il pm Domenico Ambrosino, emesso dal gip. Dopo una serie di lunghe ed approfondite indagini, sulla vicenda permane il riserbo. Amato, specializzato in oftalmologia e in medicina dello sport, con un dottorato in scienze neurologiche, medico sociale della Virtus dal 2013 al 2020 e dipendente dell'Ausl di Bologna, si trova adesso nel carcere della Dozza.

La ricostruzione dei fatti secondo la Procura

Era stato lui stesso, ad ottobre 2021, a chiamare il 118 dicendo di avere trovato il corpo della donna senza vita nel letto del loro appartamento bolognese. I sanitari, una volta evidenziato il decesso, lo avevano attribuito a cause naturali. Quindi, dopo esser stati disposti alcuni accertamenti tossicologici, le indagini hanno invece fatto intendere che la morte sarebbe stata provocata, secondo l'accusa della Procura, a causa della somministrazione dolosa da parte dell’uomo di due farmaci. Il medico avrebbe recuperato i farmaci nella struttura in cui lavorava e da qui, dunque, l'accusa di peculato. Amato, dopo l'interrogatorio di garanzia seguito all'arresto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I suoi legali hanno fatto ricorso al Tribunale del Riesame, impugnando l'ordinanza di custodia, restando in attesa della data dell'udienza.