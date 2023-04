Tropea, massi si staccano dal promontorio e finiscono in spiaggia

Tragedia sfiorata. All'alba parte del costone a picco sul mare ha ceduto sulla spiaggia. L’episodio è avvenuto sul luogo simbolo della città e meta fissa di turisti, ma per fortuna non si sono registrate vittime

Sul posto anche tecnici del comune costiero

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno escluso il coinvolgimento di persone, supportati anche dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. Non vi sono, dunque, feriti né vittime, anche perché il crollo si è verificato nelle prime ore del giorno. Sono attualmente in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area che è stata resa off limits dai vigili del fuoco che stanno effettuando verifiche insieme alla polizia municipale. Sul posto anche tecnici del comune costiero. Secondo quanto è possibile apprendere, non ci sarebbero danni alla iconica chiesetta presente sulla sommità del piccolo promontorio.