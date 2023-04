Strage L'Aquila, al vaglio un biglietto lasciato da Vicentini

Dalle quattro autopsie disposte dal pm, titolare del fascicolo, Guido Cocco, emergono nuovi particolari nelle indagini sulla strage familiare messa in atto dal professore della università dell'Aquila Carlo Vicentini. L’omicida-suicida 70enne, in pensione da circa due mesi come primario di urologia dell'ospedale di Teramo, si è tolto la vita dopo aver ucciso la moglie Carla Pasqua, 63 anni, la figlia Alessandra, 36 anni e il figlio Massimo, 43 anni, disabile dalla nascita e in condizioni molto gravi.