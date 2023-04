Terremoto nelle isole Eolie di magnitudo 3.4, nessun danno

Il sisma è stato localizzato tra le isole di Salina, Filicudi ed Alicudi. L’ipocentro in mare a 12 chilometri di profondità, riferisce l'Ingv. Non si registrano danni a persone e ad edifici

Continua a tremare la terra nel sud Italia. Nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.4 nell'arcipelago delle Eolie. Il sisma è stato localizzato in particolare nelle isole di Salina, Filicudi ed Alicudi. L’ultimo movimento tellurico è stato registrato dall’Ingv alle ore 14. L’ipocentro in mare a 12 chilometri di profondità. Non si registrano danni a persone e ad edifici.