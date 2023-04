Celano, 35enne si getta da finestra con il figlio: lei muore sul colpo

Una mamma di 35 anni è precipitata da un balcone a Celano, in provincia dell'Aquila, con il figlio di cinque anni: la donna è morta sul colpo, il bimbo è in gravi condizioni ricoverato nell'ospedale San Salvatore di L'Aquila. Secondo le prime ricostruzioni la donna si è gettata dalla finestra di casa con in braccio il figlio, nelle prime ore di questa mattina in località terrazze a Celano.