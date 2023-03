Uomo litiga con steward per uso toilette, bandito a vita da Ryanair

La singolare vicenda è accaduta lo scorso 21 marzo a bordo del volo FR3412 da Orio al Serio a Timisoara e ha avuto come protagonista l’imprenditore lombardo Carlo Chiaravalloti. “Soffro d’ipertensione e prendo diuretici” ha raccontato l'uomo che accusa la compagnia di avergli procurato un “danno di immagine” ascolta articolo Condividi

È stato inserito nella lista dei passeggeri non graditi da Ryanair. Bandito a vita da tutti i voli della compagnia irlandese dopo aver litigato con lo steward per l’uso della toilette. La singolare vicenda è accaduta lo scorso 21 marzo a bordo del volo FR3412 da Orio al Serio a Timisoara e ha avuto come protagonista l’imprenditore lombardo Carlo Chiaravalloti. “Dopo sette anni che viaggiavo con loro, sono stato bandito dai voli di Ryanair per aver chiesto di usare la toilette per motivi di salute. E mi hanno impedito di rientrare in Italia, dalla Romania, con un biglietto già pagato, facendomi perdere un appuntamento per siglare una commessa importante” ha denunciato l’uomo che è passato dall’essere un frequent flyer a persona sgradita.

Il racconto Titolare di due società di costruzioni, Chiaravalloti da mercoledì è sulla black list della compagnia aerea irlandese. “Soffro d’ipertensione e prendo diuretici” ha raccontato l’imprenditore. “Per questo, acquisto sempre lo stesso posto, 1A o 1C, il più vicino alla toilette, nonché il servizio priority. Martedì, durante il volo, mi sono appisolato. Mi ha svegliato l’annuncio dell’atterraggio e il divieto, da lì in avanti, di alzarsi. Tuttavia, proprio in quel momento, ho avvertito l’effetto del diuretico e la necessità non rimandabile di usare la toilette. Davanti a me c’era lo steward che stava sistemando il bagno. Mi sono rivolto a lui”. Ma la legislazione aeronautica è molto rigida e l’assistente di volo gli ha negato il permesso intimandogli di sedersi. Chiaravalloti ha spiegato che “non avrebbe mai disobbedito se non fosse stato per motivi impellenti” e che “lo steward si era rivolto in maniera molto sgarbata, non comprendendo la situazione” nonostante gli fosse stata mostrata della documentazione medica. leggi anche Ryanair, obiettivo 100 milioni di passeggeri sull'Italia entro il 2035