Terremoto in Molise, scossa di magnitudo 4.6 a Montagano

Il sisma è stato registrato alle 23:52 del 28 marzo in Molise, in provincia di Campobasso, ed è stato avvertito anche in Abruzzo, Puglia e Campania. Non si hanno notizie di feriti o danni agli edifici. Vigili fuoco: al momento nessuna richiesta di soccorso. Sono in corso le verifiche da parte della Protezione civile in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 23:52 del 28 marzo con epicentro a 2 km a ovest di Montagano, nella provincia di Campobasso, in Molise. Secondo l'Istituto di geofisica e vulcanologia, il sisma è avvenuto a una profondità di 23 km. La scossa è stata avvertita anche in Abruzzo, Campania e Puglia. Non si hanno notizie di feriti o danni. Per ora i Vigili del Fuoco riferiscono di aver ricevuto solo chiamate con richiesta di informazioni, ma nessuna richiesta di soccorso. Sono in corso le verifiche da parte della Protezione civile in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile.

Gente in strada a Campobasso Qualche crepa sui muri è stata segnalata in alcuni comuni non lontani dall'epicentro di Montagano. A Campobasso scene di paura in strada, un grande spavento per chi si trovava in casa al momento della scossa. Diverse persone sono scese in strada in pigiama e persino con valigia al seguito.

Paura nel Sannio, scossa avvertita a Napoli La forte scossa di terremoto che ha interessato in particolare il Molise è stata chiaramente avvertita in tutta la confinante provincia di Benevento, in provincia di Isernia e nell'Altocasertano. Numerose le segnalazioni da vari comuni del Sannio. Paura tra la gente, ma al momento nessuna notizia di danni. La scossa è stata percepita anche nel resto della Campania, anche a Napoli, in modo più distinto ai piani alti dei palazzi. approfondimento Terremoto in Umbria, ecco cosa sappiamo della faglia Alto Tiberina