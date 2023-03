Novara, incendio in azienda di solventi. Il sindaco: "Finestre chiuse"

Il rogo è divampato nella zona industriale di San Pietro Mosezzo, comune a nord est della città. Sul posto moltissimi mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze. Al momento non ci sono notizie di morti e feriti. Il Sindaco: "Tenere chiuse le finestre e i bambini in classe"

Al momento non ci sono notizie di morti e feriti

Le fiamme sono altissime e la colonna di fumo nero è visibile in tutta la pianura fino al Milanese. Non ci sono al momento segnalazioni di persone morte o ferite, ma la situazione - conferma all'Agi il comando della polizia locale - è in evoluzione. Ancora ignote le cause del rogo.

Il Comune: "Tenere chiuse le finestre"

"Stiamo seguendo la situazione minuto per minuto, in collegamento con la prefettura e con Arpa. Siamoin attesa di avere notizie certe, ma è chiaro che c'è preoccupazione. Il consiglio che stiamo dando è quello di tenere chiuse le finestre" ha detto all'Agi l'assessore alla sicurezza del Comune di Novara Raffaele Lanzo. Indicazione ribadita anche dal sindaco di Novara Alessandro Canelli che in un comunicato precisa: "La raccomandazione vale a maggior ragione per le scuole e gli istituti scolastici della città: è molto importante che i bambini rimangano in classe con le finestre chiuse".