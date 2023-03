Meteo, maltempo e calo termico. Presto torna il caldo primaverile

Dopo un lunedì fortemente instabile con venti impetuosi e forti mareggiate, l’anticiclone tornerà presto a riposizionarsi alle nostre latitudini. Da martedì 28 e fino a sabato 1 aprile dominerà l’alta pressione. Sarà un po' meno forte al Nord dove non sono escluse piogge su Alpi e alte pianure

L'ultima settimana di marzo è iniziata con un fronte freddo che sta attraversando tutta l’Italia: le condizioni meteo sono instabili con un generale calo delle temperature. La perturbazione è molto veloce e già da domani è previsto un generale miglioramento. Nei prossimi giorni, un campo di alta pressione si espanderà verso il Mediterraneo, riportando tempo asciutto e un rialzo termico con valori di qualche grado al di sopra delle medie. Ancora incerta la situazione del prossimo weekend quando sarà possibile un nuovo peggioramento, che si protrarrà anche nella Settimana Santa.

Le previsioni di martedì 28 marzo

La pressione torna ad aumentare. Si registreranno le ultime piogge sul basso Tirreno, altrove il tempo sarà limpido e soleggiato. Freddo al mattino al Nord. Sulle regioni settentrionali cielo poco nuvoloso con nuvolosità sulle Alpi di confine ma senza precipitazioni. Temperature massime comprese tra 10 e 15 gradi. Al Centro bel tempo con venti in attenuazione. Sporadici fenomeni sul basso Tirreno, soleggiato altrove. Temperature in lieve aumento e comprese tra 12 e 16 gradi. Al Sud tempo ancora variabile con residui piovaschi su Puglia, Basilicata e Calabria, in miglioramento nel corso del giorno. Soleggiato sulle altre regioni con massime comprese tra 14 e 19 gradi.