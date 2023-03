Ciclista travolto a Udine, automobilista si costituisce

Si è costituito l'automobilista che ieri sera a Faedis (Udine) ha travolto e ucciso un uomo di 65 anni che andava in bicicletta. Si tratta di un uomo di 31 anni, di Cividale, che si è presentato ai carabinieri alcune ore dopo l'incidente. Ha ammesso le proprie responsabilità affermando di essersi allontanato perché preso dal panico. Nei suoi confronti non è scattato l'arresto essendosi presentato entro le 24 ore dal fatto.

L'incidente mortale

Il ciclista è morto intorno alle 21 di ieri sera dopo essere stato investito da una vettura che l'ha travolto mentre era in sella a una bicicletta in via Udine, nel comune di Faedis. L'impatto con l’auto ha scaraventato il ciclista in un fossato a bordo strada. La chiamata di aiuto è giunta al numero unico di emergenza e gli operatori hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'automedica da Udine e un'ambulanza da Cividale del Friuli. Inutili sono state però le manovre di rianimazione e i sanitari non hanno potuto fare altro che decretare il decesso dell'uomo.