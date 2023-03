Venezia, corteo anarchico in campo S. Margherita: 700 agenti schierati

Il piano di sicurezza prevede di 'chiudere' i manifestanti nel campo, bloccando ogni via di accesso. La manifestazione è stata organizzata in solidarietà con Juan Antonio Sorreche Fernandez, il cittadino spagnolo condannato in primo grado a 28 anni per l'attentato contro una sede della Lega di Treviso

Sono 700 gli uomini delle forze dell'ordine che presidiano dal primo mattino Venezia in vista della manifestazione non autorizzata che si terrà nel pomeriggio in Campo Santa Margherita. Massima attenzione per il possibile arrivo di circa 200 antagonisti, anche da fuori Italia.

I controlli

Per tutta la notte sono proseguiti i controlli sugli arrivi in città, sia alla stazione di Venezia Santa Lucia che sul Ponte della Libertà, dove è presente un posto di blocco con sei veicoli di polizia e carabinieri. Lunghe code di auto sul ponte che collega la città alla terraferma si sono formate già ieri pomeriggio. Presenti polizia di Stato, carabinieri e polizia municipale, oltre agli agenti in borghese. A piazzale Roma, principale snodo di accesso alla città, ci sono una decina di camionette e centinaia di agenti pronti con la tenuta antisommossa. Il piano di sicurezza elaborato nei giorni scorsi prevede di 'chiudere' i manifestanti in campo Santa Margherita, bloccando ogni via di accesso.

La manifestazione

La manifestazione è stata organizzata in solidarietà con Juan Antonio Sorreche Fernandez, il cittadino spagnolo condannato in primo grado a 28 anni di carcere, ora al 41 bis, dal Tribunale di Treviso per l'attentato dinamitardo compiuto nell'agosto 2018 alla sede della Lega di Villorba (Treviso). "Un compagno seppellito vivo in regime di 41 bis - si legge in uno dei volantini comparsi in città - altri compagni e compagne di fatto condannati al carcere a vita. Sono i riflessi interni di una condizione riassumibile in tre parole: siamo in guerra".