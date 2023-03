Migranti, almeno mille sbarchi oggi a Lampedusa e Roccella Jonica

Non si ferma il flusso sulle coste del Mediterraneo. Centoventitré migranti, che viaggiavano su tre diversi barchini agganciati dalla motovedetta della Guardia di finanza, sono giunti sull'isola di Lampedusa. In Calabria soccorse 546 persone

Continuano gli sbarchi nel Mediterraneo. Centoventitré migranti, che viaggiavano su tre diversi barchini agganciati dalla motovedetta della Guardia di finanza, sono giunti oggi sull'isola di Lampedusa dove dalla notte scorsa è un susseguirsi di approdi: 15 complessivamente, con un totale di 805 persone, quelli registratisi a partire dalle ore 2. I migranti, 37 (8 donne e 3 minori), 42 (16 donne e 4 minori) e 44 (4 donne), hanno riferito di essere partiti da Sfax in Tunisia e d'aver pagato da mille 3 mila dinari tunisini. La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, cercando di evitare che l'hotspot torni ad essere nuovamente superaffollato, ha disposto per stasera un trasferimento di 400 persone con il traghetto di linea per Porto Empedocle.

In arrivo in Calabria 546 persone soccorse in mare

Gli sbarchi proseguono anche sulle coste calabresi: sono in arrivo al porto di Roccella Ionica due motovedette della Guardia costiera con a bordo 220 migranti che sono stati soccorsi in mare nelle scorse ore. Lo sbarco è avvenuto intorno alle 14 mentre altre due unità della Guardia costiera sono dirette a Crotone con altre 216 persone. A Reggio Calabria, invece, è previsto l'arrivo di 110 migranti di cui non si conosce la nazionalità. Dopo lo sbarco, che sarà coordinato dalla prefettura di Reggio Calabria, saranno effettuati i controlli sanitari e saranno eseguite le procedure di identificazione da parte della polizia di stato. Subito dopo, i migranti che arriveranno a Reggio, saranno destinati al centro di prima accoglienza allestito a Gallico, nella palestra della scuola Boccioni. Nei prossimi giorni, invece, verranno trasferiti in base al riparto predisposto dal Ministero dell'Interno. Complessivamente sono 546 i migranti il cui arrivo è previsto oggi in Calabria.