Prezzi rivendita biglietti dei concerti alle stelle, multa a Viagogo

Sanzionata dall'Agcom la società Usa con sede anche in Svizzera che vende online i titoli di ingresso per concerti, eventi sportivi e spettacoli. La pratica è quella di acquistare interi pacchetti di biglietti e rivenderli sulle piattaforme online. Così facendo spesso i tagliandi arrivano a costare cifre astronomiche

Dodici milioni di multa a Viagogo, la società Usa con sede anche in Svizzera che vende online biglietti per concerti, eventi sportivi e spettacoli. La sanzione arriva dall'Autorità per le comunicazioni che colpisce la pratica di acquistare interi pacchetti di biglietti e rivenderli sulle piattaforme online. Così facendo spesso i biglietti arrivano a costare cifre astronomiche. Con casi limite come quello, documentato, di un biglietto sul "secondary ticketing" per un concerto dei Maneskin, che partito da una cifra di poco più di 85€ era arrivato alla stratosferica cifra di un milione e 183mila euro, anche se per un posto in prima fila.

Il divieto

approfondimento

Antitrust: multa 5,2 milioni a Yoox per prezzi ingannevoli

L'Ue ha di fatto già vietato questa pratica. Ma lo stop, evidentemente, si può aggirare. E le multe, pur salate, sono ben poca cosa per un'azienda che, come emerge leggendo le risultanze istruttorie dell'Agcom del 2020 "non ha fornito informazioni sulla propria situazione di bilancio" ma che "da notizie di stampa internazionale nel novembre del 2019 ha annunciato l'acquisizione dell'operatore Stubhub al prezzo di 4,05 miliardi di dollari, per creare un player di presenza globale con un giro d'affari consolidato di 15 miliardi di dollari nel 2020". Insomma 12 milioni possono tranquillamente essere assorbiti nel bilancio di un colosso alla voce "rischi d'impresa".

La multa

L'Agcom ricorda comunque che la multa (esattamente 12.240.000 euro) non è la prima: la stessa società, infatti, è stata oggetto di altri procedimenti sanzionatori (3,7 milioni nel 2020, 23,5 milioni nel 2022). Dalle indagini, svolte in collaborazione con le Fiamme Gialle, è emerso che nel 2022 si è proceduto alla vendita o comunque al collocamento sul sito web della società di titoli di accesso per 68 eventi, anche a prezzi superiori di 10 volte rispetto a quelli nominali, relativi a spettacoli dal vivo di artisti italiani e internazionali come, ad esempio, Måneskin, Blanco, Renato Zero e Cirque du Soleil, in violazione della normativa di settore.