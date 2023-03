Roma, nuove divise per i vigili urbani: costeranno 8 milioni di euro

Le nuove divise per i vigili di Roma

approfondimento

Roma, qualità della vita: nella Capitale il più alto tasso litigiosità

Rifare le divise ai vigili di Roma è una vera e propria necessità. Sono 50 le moto della polizia ferme proprio per la mancanza di uniformi adatte per i vigili in servizio sulle due ruote. Non a caso, proprio a questo reparto sono dedicati due lotti di gara: uno da 342mila euro, dedicato al vestiario, e un altro da 693 mila euro, per le calzature. "Assicurare al personale del corpo di Polizia Locale, l’adeguato rinnovo dei capi di vestiario, nonché la dotazione al personale neo-assunto" è un "obiettivo primario", si legge nella relazione firmata dal comandante Ugo Angeloni.