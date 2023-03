In Italia sale attesa di vita: al top Trento e Bolzano

L'aspettativa di vita nell'Unione europea è calata per il secondo anno di seguito dopo l'inizio della pandemia tornando indietro di 10 anni. Nel 2021 l'attesa di vita alla nascita è stata di 80,1 anni, dagli 80,4 anni del 2020 e dagli 81,3 del 2019. Nel 2012 era di 80,2 anni. In Italia l'aspettativa di vita è, invece, risalita nel 2021 a 82,7 anni, dagli 82,3 anni attesi nel 2020 (era 83,6 prima del covid, nel 2019) con le province autonome di Trento e Bolzano al vertice ( LA QUALITA' DELLA VITA IN ITALIA ).

I numeri

approfondimento

Umbria tra le regioni Ue con aspettative di vita più lunghe

L'Italia è poi tra i Paesi con le aspettative di vita più alte e supera gli 83 anni nella gran parte delle regioni settentrionali, assieme a Sardegna, Toscana, Umbria e Marche. Nell'Unione hanno un'attesa di vita alla nascita più alta dell'Italia solo Spagna (83,3 anni), Svezia (83,1) e Lussemburgo (82,7). All'opposto sono invece Bulgaria (71,4 anni), Romania (72,8 anni) e Lettonia (73,1 anni). Secondo l'analisi dell'ufficio di statistica dell'Unione europea, nel Nord Italia non superano gli 83 anni di aspettativa di vita solo Friuli-Venezia Giulia (82,5 anni) e Piemonte (82,8 anni). Nell'intera Penisola hanno l'attesa di vita maggiore le province di Trento (84,2 anni) e Bolzano (83,8 anni). Seguono Veneto e Lombardia (83,6 anni), Toscana e Umbria (83,4 anni), Emilia-Romagna e Marche (83,2 anni). Tre regioni secondo l'analisi Eurostat hanno un'aspettativa di vita di 83 anni: Valle d'Aosta, Liguria e Sardegna. Segue con un piccolo scostamento il Lazio, dove l'aspettativa è di 82,9 anni. Seguono l'Abruzzo (82,8 anni), Basilicata (82,7 anni), Puglia (82,2), Calabria (81,7 anni) e Sicilia (81,3 anni). L'attesa di vita alla nascita è la più bassa in Campania, dove si attesta a 80,9 anni. La regione dell'Ue con la più alta aspettativa di vita alla nascita è Madrid (85,4 anni), seguita dalla Navarra (84,8 anni) e dalla regione finlandese delle Isole Åland (84,6 anni). Seguono Castiglia e León (84,3 anni), e poi Stoccolma (84,1 anni) e altre tre regioni spagnole: Cantabria e Paesi Baschi (entrambe 84 anni) e Galizia (83,9 anni). La top 10 comprende anche ×le-de-France e Rhône-Alpes in Francia con 83,8 anni. Le regioni dell'Ue con la più bassa aspettativa di vita alla nascita sono Bulgaria:, Romania, Ungheria. Tra il 2002 (il primo anno per il quale sono stati resi disponibili i dati sulla speranza di vita per tutti i membri dell'Ue) e il 2021, la speranza di vita alla nascita nell'Ue è aumentata di 2,5 anni, passando da 77,6 a 80,1 anni. L'aumento è stato di 2 anni per le donne e di 2,9 anni per gli uomini.