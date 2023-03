Pitone si mangia pollo e confezione: operato d'urgenza, è salvo

Dopo una operazione di quasi due ore l’animale è stato salvato e dimesso nell’arco di 24 ore. “La gastroscopia in un animale di queste dimensioni è una cosa abbastanza rara, per noi era la prima volta" ha detto la direttrice sanitaria della clinica di San Miniato dove è stato eseguito l'intervento

Pitone femmina, oltre tre metri di lunghezza per circa 20 chilogrammi di peso. È lei la protagonista di una singolare disavventura accaduta in provincia di Pisa. Il rettile è stato operato d’urgenza alla clinica San Minianimal di San Miniato dopo aver “rubato” al proprio proprietario una confezione di pollo e averla ingerita con tanto di vaschetta di plastica e polistirolo.

L'intervento

Dopo una operazione di quasi due ore l’animale è stato salvato e dimesso nell’arco di 24 ore. “Con una gastroscopia siamo riusciti a rimuovere la vaschetta – ha raccontato Sara Lelli, direttrice sanitario della clinica - l’intervento si è svolto con la collaborazione del dottor Daniele Petrini, specializzato in animali non convenzionali”. “La gastroscopia in un animale di queste dimensioni è una cosa abbastanza rara, per noi era la prima volta - conclude la direttrice sanitaria della clinica - mentre il dottor Petrini è abituato a trattare di tutto, dai pesci alle galline, ormai sempre più domestiche”.