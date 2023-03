Brindisi, coniugi trovati morti in casa con ferite arma da fuoco

A quanto si apprende a chiamare i carabinieri sarebbe stato il fratello dell'uomo preoccupato perché non lo sentiva da qualche ora. Gli inquirenti ipotizzano si tratti di un duplice omicidio ma non escludono l'ipotesi di omicidio-suicidio

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri ci sono ferite provocate da un'arma da fuoco sui corpi dei coniugi di circa 60 anni trovati morti nella loro abitazione nel piccolo borgo di Serranova, fra Brindisi e San Vito dei Normanni. Al momento l'arma non è stata ancora trovata.

Da quanto si apprende, l'allarme sarebbe stato lanciato da uno dei fratelli di una delle due vittime che abita nelle vicinanze. Nella mattinata di oggi non ha trovato, come da abitudine, il congiunto al bar. Attorno alle 18.30, preoccupato, si è recato a casa della coppia e, non ricevendo risposta, ha chiesto l'intervento dei carabinieri.

Le indagini, coordinate dal magistrato della procura di Brindisi, Francesco Caruccio, non escludono alcuna pista: il duplice omicidio o l'omicidio seguito dal suicidio.