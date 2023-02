Black History Month, cos’è e cosa c’entra l’Italia

Il Black History Month da qualche anno viene celebrato anche in Italia, perché è importante farlo?

Anche in Italia da qualche anno iniziamo a celebrarlo soprattutto a Firenze. La storia delle persone afrodiscendenti in questo Paese è veramente importante e occorre ricordarla perché spesso i libri di testo hanno la tendenza a dimenticarlo. Eppure, le persone afrodiscendenti hanno sempre fatto parte di questo Paese e sono un tassello prezioso della storia d'Italia.

Marilena Delli Umuhoza, ci fai qualche esempio di afrodiscendenti che hanno contributo a fare la storia d’Italia?

Dall'antica Roma a oggi abbiamo avuto diversi Papi neri. Ne abbiamo avuti tre: Papa Milziade, Papa Vittore I, Papa Gelasio. Abbiamo avuto imperatori afrodiscendenti, basti pensare a Settimio Severo piuttosto che Caracalla, abbiamo avuto tantissimi rettori, scrittori, filosofi come per esempio Sant'Agostino, santi e sante.

E poi c'è una pagina importante da ricordare quella per esempio della schiavitù mediterranea. Spesso si pensa alla tratta degli schiavi collegandola a quella atlantica ma in realtà c'è stata anche in Italia con Livorno che ha avuto la più alta concentrazione di schiavi e alcuni di questi si sono anche distinti e hanno scritto libri come “Leone l'africano”. Ci sono poi le pagine del colonialismo che sono molto importanti; non possiamo dimenticare nemmeno gli zoo umani che hanno fatto parte di questo paese. Dal Corno d'Africa veniva infatti un gruppo di persone che, arrivate per l'Esposizione Universale di Napoli verso la fine degli anni 30 andranno poi a confluire nella banda Mario la banda partigiana più multietnica d'Italia. E ricordiamo partigiane nere che hanno dato la vita per questo paese come Menen Abegasc e moltissimi altri come per esempio Giorgio Marincola. La storia delle persone afrodiscendenti italiane è cruciale e importante per questo paese: il primo aviatore nero della storia è stato un italiano afrodiscendente, italo-eritreo, Domenico Mondelli e ricordiamo anche che una pagina importantissima del femminismo italiano è stata scritta dalla femminista Italo Eritrea Elvira Vanotti. E poi arriviamo alle pagine di oggi in tantissimi autori e autrici pittori che sono un pezzo importante dell'identità italiana, un'Italia che quindi non è assolutamente bianca. L'italianità, lo ricordiamo, non passa per la bianchezza e le persone afrodiscendenti hanno sempre fatto parte della storia d'Italia rappresentano un tassello prezioso ricordiamocelo tutto l'anno non solo il mese di Febbraio. È per questo che con l'Academy dell'antirazzismo che ho co-fondato con Sambu Buffa noi organizziamo questo corso che si chiama Black History Month tutto l'anno e lo porteremo a Roma questo giugno