Meteo, maltempo e neve sull’Italia. Previsioni di lunedì 27 febbraio

La settimana si apre con un vortice gelido in azione sull’Italia, che porterà diversi episodi di maltempo e neve a bassa quota su molte regioni. Secondo gli esperti, lunedì 27 febbraio è attesa una giornata con cieli spesso coperti, soprattutto al Nord. Pioggia e neve in Emilia-Romagna, Liguria e Piemonte (fino a quote molto basse o in pianura). Al Centro e al Sud, specie sulle aree peninsulari, previsto maltempo, con neve in collina su Toscana, Umbria e Marche e sopra i 1.100 metri altrove. Possibili piovaschi in Sardegna, mentre sarà più asciutto altrove. Le temperature sono in calo ( LE PREVISIONI METEO ).

Le previsioni al Nord

Al Nord sarà un lunedì di maltempo. Previste, soprattutto al mattino e specie sul Nordovest, precipitazioni a carattere sparso, con neve fino a quote molto basse o in pianura sul Piemonte. Piovaschi al Nordest e in Lombardia, con il clima che diventerà via via più freddo. Brutto tempo anche sull'Emilia-Romagna, con nevicate localmente fino in pianura. Cielo molto nuvoloso in Liguria, schiarite altrove. In serata è attesa un'attenuazione del maltempo un po' ovunque. Attenzione ai forti venti di Bora e Grecale. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi oscillano tra i 5 gradi di Aosta e i 12 di Genova. A Milano pioggia mista a neve la mattina, poi pioggia debole e cielo coperto. Attesa neve a Torino.