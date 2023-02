Camionista “eroe” colto da malore evita incidente prima di morire

La ricostruzione di quei drammatici momenti

Giovanni Gaito, originario di Saviano, in provincia di Napoli, è stato colto probabilmente da un infarto e per lui non c’è stato purtroppo niente da fare. Ma prima di morire è riuscito ad accostare il camion al lato dell’autostrada. Un gesto che è stato notato dai tanti automobilisti che viaggiavano in quel momento sul quel tratto dell’A1 e hanno visto il tir zigzagare prima di riuscire a fermarsi ai margini della carreggiata. In tanti in queste ore stanno inondando i social di messaggi di affetto e gratitudine per il suo gesto.