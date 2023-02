Catania, Nordio dispone accertamenti urgenti su duplice femminicidio

I tre si conoscevano, si cerca il movente

approfondimento

Le vittime e il loro killer si conoscevano. Ne sono certi gli inquirenti che cercano il movente, andando a scovare tra tabulati telefonici, messaggi e social network delle due donne uccise e dell'ergastolano Salvatore Turi La Motta. Dalle indagini emerge che l’uomo avrebbe avuto una relazione con Carmelina 'Melina' Marino, di 48 anni, assassinata nella sua auto sul lungomare Pantano. La donna non era sposata ed era madre di due figli. La seconda vittima Santa Castorina di 50 anni, uccisa sul marciapiede della centralissima via Roma, potrebbe essere stata una persona che ostacolava la relazione. Tutte ipotesi che non trovano ancora conferma. Le immagini delle telecamere di servizio sequestrate dai carabinieri serviranno per capire meglio la dinamica del duplice femminicidio. In un filmato si vede il primo delitto: Melina Marino è in auto e viene raggiunta dall'omicida che apre la portiera lato passeggero e sporgendosi nell'abitacolo le spara in volto, uccidendola. Poi fugge a bordo di un'auto nera di Luciano Valvo, di 55 anni, fermato ieri sera per concorso nell'omicidio di Melina Merina. L’uomo davanti al sostituto procuratore si è avvalso della facoltà di non rispondere.